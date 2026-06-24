Дибанца выбран под первым номером на драфте НБА, Питтерсон — под вторым, Бузер — под третьим

В Бруклине на арене «Барклайс Центр» состоялась церемония первого раунда драфта НБА 2026 года.
Под общим первым номером «Вашингтон» выбрал 19-летнего форварда Эй Джея Дибанца. Вторым пиком «Юта» взяла атакующего защитника Даррина Питтерсона, а третьим — «Мемфис» заполучил форварда Кэмерона Бузера.
Первый раунд драфта НБА-2026.
1. «Вашингтон» — Эй Джей Дибанца (форвард, университет Бригама Янга, 19 лет).
2. «Юта» — Даррин Питерсон (атакующий защитник, университет Канзаса, 19 лет).
3. «Мемфис» — Кэм Бузер (форвард, университет Дьюка, 18 лет).
4. «Чикаго» — Калеб Уилсон (форвард, университет Северной Каролины, 19 лет).
5. «Клипперс» — Китон Уоглер (атакующий защитник, университет Иллинойса, 19 лет).
6. «Бруклин» — Микел Браун-младший (атакующий защитник, университета Луисвилла, 20 лет).
7. «Сакраменто» — Дариус Эйкафф (разыгрывающий защитник, университет Арканзаса, 19 лет).
8. «Атланта» — Кингстон Флемингс (разыгрывающий защитник, университет Хьюстона, 19 лет).
9. «Даллас» — Морез Джонсон-младший (форвард, университета Мичигана, 20 лет).
10. «Милуоки» — Брэйдон Беррис (атакующий защитник, университет Аризоны, 20 лет).
11. «Голден Стэйт» — Яксель Лендеборг (форвард, университет Мичигана, 23 года).
12. «Оклахома» — Адай Мара (центровой, университет Мичигана, 21 год).
13. «Майами» — Нэйт Эмент (форвард, университет Теннесси, 19 лет).
14. «Шарлотт» — Ханнес Штайнбах (центровой, университет Вашингтона, 20 лет).
15. «Чикаго» — Дэйлин Суэйн (атакующий защитник, университет Техаса, 20 лет).
16. «Мемфис» — Беннет Стирц (атакующий защитник, университет Айовы, 22 года).
17. «Оклахома» — Эбука Окори (разыгрывающий защитник, университет Стэнфорда, 19 лет).
18. «Шарлотт» — Кристиан Андерсон-младший (разыгрывающий защитник, университет Тексас Тек, 20 лет).
19. «Торонто» — Аллен Грэйвс (форвард, университет Санта-Клары, 19 лет).
20. «Сан-Антонио» — Джейден Куэйнтенс (центровой, университет Аризона-Стэйт, 18 лет).
21. «Детройт» — Карим Лопес (форвард, «Нью-Зиленд Брейкерс», 19 лет).
22. «Филадельфия» — Лабарон Филон (разыгрывающий защитник, университет Алабамы, 20 лет).
23. «Атланта» — Зуби Эджиофор (форвард, университет Сент-Джонса, 22 года).
24. «Нью-Йорк» — Кэмерон Карр (атакующий защитник, университет Бэйлора, 21 год).
25. «Лейкерс» — Серхио Де Ларреа (атакующий защитник, «Валенсия», 20 лет).
26. «Денвер» — Таррис Рид (центровой, университет ЮКонна, 22 года).
27. «Бостон» — Крис Сенак (центровой, университет Хьюстона, 19 лет).
28. «Миннесота» — Джошуа Джефферсон (форвард, университет Айова-Стэйт, 22 года).
29. «Кливленд» — Алекс Карабан (форвард, университет ЮКонн, 23 года).
30. «Даллас» — Коа Пит (форвард, университет Аризоны, 19 лет).