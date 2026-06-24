Александра Солдатова: «Продолжаю заниматься спортом для здоровья, а бонусом идет еще и эстетика. У меня двое детей, я должна быть выносливой»

"У меня всегда было стопроцентное понимание, что художественная гимнастика — женский, красивый вид спорта, который формирует осанку, улучшает растяжку, пластику, грацию. Я просто обожала купальники и макияж, при этом я не считаю, что внешний вид здесь влияет на результат. У меня первое время были простенькие купальники, последние годы карьеры я минимально красилась, но все равно выигрывала честным трудом.
Я строго следила за своей фигурой, понимала, что я гимнастка и торт на ночь есть не буду. Хотя мне никто никогда не говорил, что я толстая, у меня был опыт булимии из-за стресса. В 2017 году я представляла страну как первый номер, и при этом у меня начались проигрыши. Когда эмоциональный фон выровнялся, все прошло.
Художественная гимнастика — один из немногих видов спорта, в котором тренировки идут бесконечно. Помимо того, чтобы развить крепкое тело, показать сложнейшие элементы, тебе нужно еще освоить четыре предмета. Как-то раз у нас сборы проходили одновременно с футболистами, и пока мы были на первой тренировке, они успевали потренироваться, отдохнуть, провести вторую тренировку и полностью уйти на отдых.
Когда ты по десять часов в зале, ты больше спортсмен, нежели женщина: за площадкой вечно спортивные костюмы, кроссовки. По-настоящему женщиной я почувствовала себя только когда уже закончила карьеру, вышла замуж и родила детей.
Для меня женственность сегодня — чувствовать силу внутри, свою энергетику и сексуальность. Когда я себе нравлюсь, мне плевать на мнение окружающих, и я каждой девушке желаю этого. Сейчас я продолжаю заниматься спортом для здоровья, а бонусом идет еще и эстетика. Так как у меня двое детей, я должна быть выносливой, заодно тренировки помогают снять эмоциональное напряжение", — сказала Солдатова.