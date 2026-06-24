Александра Солдатова: «Продолжаю заниматься спортом для здоровья, а бонусом идет еще и эстетика. У меня двое детей, я должна быть выносливой»

Я строго следила за своей фигурой, понимала, что я гимнастка и торт на ночь есть не буду. Хотя мне никто никогда не говорил, что я толстая, у меня был опыт булимии из-за стресса. В 2017 году я представляла страну как первый номер, и при этом у меня начались проигрыши. Когда эмоциональный фон выровнялся, все прошло.