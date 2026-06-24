Дмитрий Васильев: «Ковентри все больше меня удивляет со знаком плюс. Она не только декларирует свои мысли, она воплощает их в жизнь»

"Кирсти Ковентри все больше меня удивляет со знаком плюс. Она просто молодец: не только декларирует свои мысли, она воплощает их в жизнь и стоит на страже прав спортсменов, которые не могут отвечать за действия правительств и государств. В данном случае она абсолютно права, и я ей просто аплодирую. Молодец!