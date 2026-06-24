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Дмитрий Васильев: «Ковентри все больше меня удивляет со знаком плюс. Она не только декларирует свои мысли, она воплощает их в жизнь»

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев одобрил деятельность Кирсти Ковентри на посту президента Международного олимпийского комитета (МОК).

Источник: Спортс‘’

МОК на сессии в Лозанне принял поправку в Олимпийскую хартию об обеспечении политической нейтральности и защите движения от чрезмерного государственного, политического, социального и экономического влияния.

"Кирсти Ковентри все больше меня удивляет со знаком плюс. Она просто молодец: не только декларирует свои мысли, она воплощает их в жизнь и стоит на страже прав спортсменов, которые не могут отвечать за действия правительств и государств. В данном случае она абсолютно права, и я ей просто аплодирую. Молодец!

Самый главный тезис Олимпийской хартии, когда барон Пьер де Кубертен основал Олимпийское движение — это спорт вне политики. Сейчас Кирсти Ковентри возвращает этот тезис и хочет его закрепить. Похвально", — сказал Васильев.

МОК внес в хартию поправки о нейтральности. А это поможет России?

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