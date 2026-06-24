Дмитрий Васильев: «Ковентри все больше меня удивляет со знаком плюс. Она не только декларирует свои мысли, она воплощает их в жизнь»

МОК на сессии в Лозанне принял поправку в Олимпийскую хартию об обеспечении политической нейтральности и защите движения от чрезмерного государственного, политического, социального и экономического влияния.
"Кирсти Ковентри все больше меня удивляет со знаком плюс. Она просто молодец: не только декларирует свои мысли, она воплощает их в жизнь и стоит на страже прав спортсменов, которые не могут отвечать за действия правительств и государств. В данном случае она абсолютно права, и я ей просто аплодирую. Молодец!
Самый главный тезис Олимпийской хартии, когда барон Пьер де Кубертен основал Олимпийское движение — это спорт вне политики. Сейчас Кирсти Ковентри возвращает этот тезис и хочет его закрепить. Похвально", — сказал Васильев.
МОК внес в хартию поправки о нейтральности. А это поможет России?