Шотландия — Бразилия: ВАР и судья разглядели фол Винисиуса. Его гол отменен

Видеоассистенты Гильермо Пачеко, Абдулла Аль-Шекри и Томаш Квятковски заметили, что бразилец, отбирая мяч, попал своей левой ногой по правой ноге защитника. Этого было достаточно, чтобы выиграть единоборство, но, по мнению ВАР и АВАР, шло вразрез с правилами. Именно потому они вмешались в действия арбитра и предложили ему самому оценить повторы на мониторе у поля.