Чехия — Мексика: смотреть прямую трансляцию матча ЧМ по футболу

Чехия после двух туров набрала 1 очко и занимает третье место в группе A. Команда сыграла вничью с ЮАР (1:1) и уступила Южной Корее (0:1). Мексика выиграла оба матча — у ЮАР (2:0) и Южной Кореи (1:0) и лидирует в группе с 6 очками.