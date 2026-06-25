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Марокко — Гаити: после первого тайма ничья в матче ЧМ-2026

В матче 3-го тура группового турнира чемпионата мира-2026 между сборными Марокко и Гаити завершился первый тайм.

Источник: Спорт-Экспресс

В матче 3-го тура группового турнира чемпионата мира-2026 между сборными Марокко и Гаити завершился первый тайм. Счет на табло — 2:2.

На 10-й минуте Ленни Жозеф пяткой открыл счет, однако ФИФА переписала гол гаитянца на автогол марокканского вратаря Яссина Буну. На 39-й минуте марокканцы отыгрались — отличился защитник Ашраф Хакими. Однако почти сразу гаитянская команда забила второй гол — экс-форвард «Локомотива» и «Зенита» Вильсон Изидор дальним ударом поразил ворота соперника. В добавленное время Исмаэль Сайбари забил второй гол марокканской команды и сравнял счет.

Игра проходит в Атланте (США) на стадионе «Мерседес-Бенц».

Марокко после двух туров с 4 очками идет на второй строчке. Гаити потерпела два поражения и и не имеет шансов на выход.

25 июн 01:00 Марокко — Гаити 2:2.