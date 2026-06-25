ЮАР — Южная Корея: смотреть прямую трансляцию матча ЧМ по футболу

Сборные ЮАР и Южной Кореи встретятся в матче 3-го тура группового этапа чемпионата мира по футболу — 2026 в четверг, 25 июня. Встреча пройдет на стадионе «Бе-бе-уве-а» в Гуадалупе (Мексика). Стартовый свисток прозвучит в 04.00 по московскому времени.