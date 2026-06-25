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ЮАР — Южная Корея: смотреть прямую трансляцию матча ЧМ по футболу

ЮАР и Южная Корея сыграют в матче группового этапа ЧМ-2026 25 июня.

Источник: Спорт-Экспресс

Сборные ЮАР и Южной Кореи встретятся в матче 3-го тура группового этапа чемпионата мира по футболу — 2026 в четверг, 25 июня. Встреча пройдет на стадионе «Бе-бе-уве-а» в Гуадалупе (Мексика). Стартовый свисток прозвучит в 04.00 по московскому времени.

25 июн 04:00 ЮАР — Корея _:_

Игру ЮАР — Южная Корея будет транслировать онлайн-кинотеатр «Кинопоиск». Видео матча доступно в прямом эфире.

Отслеживать ключевые события игры ЮАР — Южная Корея можно в матч-центре нашего сайта.

ЮАР после двух туров набрала 1 очко. Команда сыграла вничью с Чехией (1:1) и уступила Мексике (0:2). Южная Корея набрала 3 очка. Корейцы обыграли Чехию (2:1) и уступили Мексике (0:1).

Чемпионат мира-2026 проходит в трех странах: США, Канаде и Мексике. В турнире впервые участвуют 48 сборных вместо 32.

ЧМ-2026: новости и обзоры матчей, статьи, история турнира, расписание и календарь игр, интервью тренеров и статистика в актуальном виде.

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