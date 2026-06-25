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Лига наций. Иран сыграет с США, Польша встретится с Турцией, Словения против Болгарии и другие матчи

25 июня пройдут очередные матчи мужской Лиги наций по волейболу.

Источник: Спортс‘’

Лига наций.

Мужчины.

Гливице, Польша.

Китай — Бельгия — 17.30.

Польша — Турция — 21.00.

Любляна, Словения.

Украина — Италия — 17.30.

Словения — Болгария — 21.30.

Орлеан, Франция.

Иран — США — 18.00.

Франция — Куба — 21.30.

Турнирное положение: Япония — 5 побед — 0 поражений (14 очков), США — 4−1 (12), Бразилия — 4−1 (11), Словения — 4−1 (9), Италия — 3−2 (10), Украина — 3−2 (10), Польша — 3−2 (9), Сербия — 3−2 (9), Турция — 3−2 (8), Болгария — 3−2 (8), Бельгия — 2−3 (6), Германия — 2−3 (6), Франция — 2−3 (4), Канада — 1−4 (6), Иран — 1−4 (5), Китай — 1−4 (4), Аргентина — 1−4 (3), Куба — 0−5 (1).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей — московское.