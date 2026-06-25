Лига наций. Иран сыграет с США, Польша встретится с Турцией, Словения против Болгарии и другие матчи

Лига наций.
Мужчины.
Гливице, Польша.
Китай — Бельгия — 17.30.
Польша — Турция — 21.00.
Любляна, Словения.
Украина — Италия — 17.30.
Словения — Болгария — 21.30.
Орлеан, Франция.
Иран — США — 18.00.
Франция — Куба — 21.30.
Турнирное положение: Япония — 5 побед — 0 поражений (14 очков), США — 4−1 (12), Бразилия — 4−1 (11), Словения — 4−1 (9), Италия — 3−2 (10), Украина — 3−2 (10), Польша — 3−2 (9), Сербия — 3−2 (9), Турция — 3−2 (8), Болгария — 3−2 (8), Бельгия — 2−3 (6), Германия — 2−3 (6), Франция — 2−3 (4), Канада — 1−4 (6), Иран — 1−4 (5), Китай — 1−4 (4), Аргентина — 1−4 (3), Куба — 0−5 (1).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей — московское.