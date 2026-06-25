Тренер сборной Боснии и Герцеговины Барбарез: «Мы хотели войти в историю, но не знали, что зайдем так далеко»

«Мы хотели войти в историю, но не знали, что зайдем так далеко. Само собой разумеется, что мы всегда стараемся выкладываться по максимуму, и мы гордимся тем, чего уже достигли. Я получил так много сообщений от людей из Боснии — это замечательно. Будет здорово отпраздновать с болельщиками, когда мы вернемся. Мы скоро это осознаем — нет слов, чтобы описать, как я счастлив сейчас», — цитирует тренера сайт Международной федерации футбола.