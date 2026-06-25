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Швейцария на чемпионате мира-2026 повторила трехматчевую беспроигрышную серию 2018 года

Сборная Швейцарии на групповой стадии финального турнира чемпионата мира-2026 одержала две победы и один раз сыграла вничью.

Сборная Швейцарии на групповой стадии финального турнира чемпионата мира-2026 одержала две победы и один раз сыграла вничью.

Предыдущая такая же продолжительная беспроигрышная серия была зафиксирована в период с 17 по 27 июня 2018 года. На турнире в России команда сыграла вничью с Бразилией (1:1), победила Сербию (2:1) и поделила очки с Коста-Рикой (2:2).

На ЧМ-2026 Швейцария сыграла вничью с Катаром (1:1) и выиграла матчи с Боснией и Герцеговиной (4:1) и Канадой (2:1). Она заняла первое место в группе B и вышла в плей-офф.

Манзамби разрывает — помог Швейцарии обойти Канаду. А Босния финишировала третьей.