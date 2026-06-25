Марокко — Гаити: марокканцы забили четвертый мяч в матче ЧМ-2026

На 89-й минуте Суфьян Рахими в борьбе с защитником гаитянцев у лицевой линии поля проткнул мяч и сделал передачу, несмотря на то, что защитники сборной Гаити встали и показывали о выходе мяча за пределы поля, на Джасима Ясина, который отправил мяч в сетку ворот Джонни Пласида. Только после проверки ВАР арбитр встречи засчитал гол.