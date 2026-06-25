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Марокко — Гаити: марокканцы забили четвертый мяч в матче ЧМ-2026

Сборная Марокко увеличила преимущество в матче 3-го тура группового турнира чемпионата мира-2026 против Гаити.

Сборная Марокко увеличила преимущество в матче 3-го тура группового турнира чемпионата мира-2026 против Гаити.

На 89-й минуте Суфьян Рахими в борьбе с защитником гаитянцев у лицевой линии поля проткнул мяч и сделал передачу, несмотря на то, что защитники сборной Гаити встали и показывали о выходе мяча за пределы поля, на Джасима Ясина, который отправил мяч в сетку ворот Джонни Пласида. Только после проверки ВАР арбитр встречи засчитал гол.

Игра проходит в Атланте (США) на стадионе «Мерседес-Бенц».

Марокко после двух туров с 4 очками идет на второй строчке. Гаити потерпела два поражения и и не имеет шансов на выход.

25 июн 01:00 Марокко — Гаити 4:2.