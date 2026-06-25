Бразилия разгромила Шотландию в матче чемпионата мира-2026

Сборная Бразилии в американском Майами победила сборную Шотландии в матче третьего тура групповой стадии финального турнира чемпионата мира-2026 — 3:0.
25 июн 01:00 Шотландия — Бразилия 0:3.
Сборная Бразилии в американском Майами победила сборную Шотландии в матче третьего тура групповой стадии финального турнира чемпионата мира-2026 — 3:0.
Сборная Бразилии в американском Майами победила сборную Шотландии в матче третьего тура групповой стадии финального турнира чемпионата мира-2026 — 3:0.
25 июн 01:00 Шотландия — Бразилия 0:3.