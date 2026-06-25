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Монтес выйдет в стартовом составе в матче Чехия — Мексика

Сборные Чехии и Мексики назвали стартовые составы на матч 3-го тура группового турнира чемпионата мира-2026.

Сборные Чехии и Мексики назвали стартовые составы на матч 3-го тура группового турнира чемпионата мира-2026.

Защитник «Локомотива» Сесар Монтес начнет игру с первых минут в составе мексиканской команды.

Чехия: Коварж, Крейчи, Гранач, Холеш, Дудера, Черв, Садилек, Цоуфал, Вишински, Шульц, Гложек.

Мексика: Ранхель, Чавес, Монтес, Рейес, Санчес, Ромо, Альварес, Мора, Киньонес, Мартинес, Альварадо.

Игра пройдет в Мехико (Мексика) на стадионе «Ацтека». Начало — в 04.00 по московскому времени.

25 июн 04:00 Чехия — Мексика _:_