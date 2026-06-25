Бразилия — Нидерланды в 1/16 финала — насколько это реально? Итоговые расклады группы С на ЧМ-2026

Бразилия сыграет со вторым местом группы F, а Марокко — с первым. По текущим раскладам наиболее вероятный соперник южноамериканцев — Япония (или Швеция, если победит азиатскую сборную в очном матче), а африканцев — Нидерланды. Но шанс на матч 1/16 финала Бразилия — Нидерланды есть — например, в случае ничьи голландцев с Тунисом или их некрупной победы при более результативном успехе японцев.