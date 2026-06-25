Бразилия — Нидерланды в 1/16 финала — насколько это реально? Итоговые расклады группы С на ЧМ-2026

В группе C на ЧМ-2026 стали известны два участника 1/16 финала: Бразилия прошла дальше с первого места, Марокко — со второго. Шотландия финишировала третьей и сохраняет шансы на плей-офф, Гаити покидает турнир.
Результаты третьего тура: Марокко — Гаити — 4:2, Шотландия — Бразилия — 0:3.
Таблица группы C.
Место.
Сборная.
Очки.
Мячи.
Разница.
1.
Бразилия.
7.
7−1.
+6.
2.
Марокко.
7.
6−3.
+3.
3.
Шотландия.
3.
1−4.
−3.
4.
Гаити.
0.
2−8.
−6.
По регламенту ЧМ-2026 в 1/16 финала проходят первые и вторые места из 12 групп, а также 8 лучших сборных из числа занявших третьи места.
Для определения лучших третьих мест критерии таковы:
— общее число очков;
— общая разница голов;
— общее число забитых голов;
— дисциплинарный рейтинг фейр-плей — меньшее число желтых и красных карточек;
— более высокий рейтинг ФИФА.
Таблица третьих мест после матчей группы C.
Место.
Группа.
Сборная.
Игры.
Очки.
Разница.
Голы.
1.
B.
Босния и Герцеговина.
3.
4.
−1.
5.
2.
F.
Швеция.
2.
3.
0.
6.
3.
L.
Хорватия.
2.
3.
−1.
3.
4.
D.
Парагвай.
2.
3.
−2.
2.
5.
J.
Алжир.
2.
3.
−2.
2.
6.
C.
Шотландия.
3.
3.
−3.
1.
7.
H.
Кабо-Верде.
2.
2.
0.
2.
8.
G.
Бельгия.
2.
2.
0.
1.
9.
A.
Чехия.
2.
1.
−1.
2.
10.
K.
ДР Конго.
2.
1.
−1.
1.
11.
E.
Эквадор.
2.
1.
−1.
0.
12.
I.
Сенегал.
2.
0.
−3.
3.
Шансы пройти в 1/16 финала у Шотландии остаются, но после крупного поражения от Бразилии они стали заметно хуже. У британской сборной 3 очка, разница «минус 3» и всего один забитый мяч. Для прохода дальше ей нужно, чтобы минимум четыре команды завершили групповой этап с худшими показателями.
На кого выходят команды группы C в плей-офф.
Бразилия сыграет со вторым местом группы F, а Марокко — с первым. По текущим раскладам наиболее вероятный соперник южноамериканцев — Япония (или Швеция, если победит азиатскую сборную в очном матче), а африканцев — Нидерланды. Но шанс на матч 1/16 финала Бразилия — Нидерланды есть — например, в случае ничьи голландцев с Тунисом или их некрупной победы при более результативном успехе японцев.
Если Шотландия пройдет дальше, она сыграет с победителем группы A, E или I.
Вот как выглядят пары плей-офф прямо сейчас:
Германия (1E) — Парагвай (3D).
Франция (1I) — Швеция (3F).
Корея (2A) — Канада (2B).
Нидерланды (1F) — Марокко (2C).
Португалия (2K) — Гана (2L).
Испания (1H) — Австрия (2J).
США (1D) — Босния и Герцеговина (3B).
Египет (1G) — Кабо-Верде (3H).
Бразилия (1C) — Япония (2F).
Кот-д’Ивуар (2E) — Норвегия (2I).
Мексика (1A) — Шотландия (3C).
Англия (1L) — Алжир (3J).
Аргентина (1J) — Уругвай (2H).
Австралия (2D) — Иран (2G).
Швейцария (1B) — Бельгия (3G).
Колумбия (1K) — Хорватия (3L).