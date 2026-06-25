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Бразилия — Нидерланды в 1/16 финала — насколько это реально? Итоговые расклады группы С на ЧМ-2026

В группе C на ЧМ-2026 стали известны два участника 1/16 финала: Бразилия прошла дальше с первого места, Марокко — со второго.

Источник: Спорт-Экспресс

В группе C на ЧМ-2026 стали известны два участника 1/16 финала: Бразилия прошла дальше с первого места, Марокко — со второго. Шотландия финишировала третьей и сохраняет шансы на плей-офф, Гаити покидает турнир.

Результаты третьего тура: Марокко — Гаити — 4:2, Шотландия — Бразилия — 0:3.

Таблица группы C.

Место.

Сборная.

Очки.

Мячи.

Разница.

1.

Бразилия.

7.

7−1.

+6.

2.

Марокко.

7.

6−3.

+3.

3.

Шотландия.

3.

1−4.

−3.

4.

Гаити.

0.

2−8.

−6.

По регламенту ЧМ-2026 в 1/16 финала проходят первые и вторые места из 12 групп, а также 8 лучших сборных из числа занявших третьи места.

Для определения лучших третьих мест критерии таковы:

— общее число очков;

— общая разница голов;

— общее число забитых голов;

— дисциплинарный рейтинг фейр-плей — меньшее число желтых и красных карточек;

— более высокий рейтинг ФИФА.

Таблица третьих мест после матчей группы C.

Место.

Группа.

Сборная.

Игры.

Очки.

Разница.

Голы.

1.

B.

Босния и Герцеговина.

3.

4.

−1.

5.

2.

F.

Швеция.

2.

3.

0.

6.

3.

L.

Хорватия.

2.

3.

−1.

3.

4.

D.

Парагвай.

2.

3.

−2.

2.

5.

J.

Алжир.

2.

3.

−2.

2.

6.

C.

Шотландия.

3.

3.

−3.

1.

7.

H.

Кабо-Верде.

2.

2.

0.

2.

8.

G.

Бельгия.

2.

2.

0.

1.

9.

A.

Чехия.

2.

1.

−1.

2.

10.

K.

ДР Конго.

2.

1.

−1.

1.

11.

E.

Эквадор.

2.

1.

−1.

0.

12.

I.

Сенегал.

2.

0.

−3.

3.

Шансы пройти в 1/16 финала у Шотландии остаются, но после крупного поражения от Бразилии они стали заметно хуже. У британской сборной 3 очка, разница «минус 3» и всего один забитый мяч. Для прохода дальше ей нужно, чтобы минимум четыре команды завершили групповой этап с худшими показателями.

На кого выходят команды группы C в плей-офф.

Бразилия сыграет со вторым местом группы F, а Марокко — с первым. По текущим раскладам наиболее вероятный соперник южноамериканцев — Япония (или Швеция, если победит азиатскую сборную в очном матче), а африканцев — Нидерланды. Но шанс на матч 1/16 финала Бразилия — Нидерланды есть — например, в случае ничьи голландцев с Тунисом или их некрупной победы при более результативном успехе японцев.

Если Шотландия пройдет дальше, она сыграет с победителем группы A, E или I.

Вот как выглядят пары плей-офф прямо сейчас:

Германия (1E) — Парагвай (3D).

Франция (1I) — Швеция (3F).

Корея (2A) — Канада (2B).

Нидерланды (1F) — Марокко (2C).

Португалия (2K) — Гана (2L).

Испания (1H) — Австрия (2J).

США (1D) — Босния и Герцеговина (3B).

Египет (1G) — Кабо-Верде (3H).

Бразилия (1C) — Япония (2F).

Кот-д’Ивуар (2E) — Норвегия (2I).

Мексика (1A) — Шотландия (3C).

Англия (1L) — Алжир (3J).

Аргентина (1J) — Уругвай (2H).

Австралия (2D) — Иран (2G).

Швейцария (1B) — Бельгия (3G).

Колумбия (1K) — Хорватия (3L).