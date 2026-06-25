Хакими признан лучшим игроком матча Марокко — Гаити

Защитник сборной Марокко Ашраф Хакими признан лучшим игроком матча 3-го тура группового турнира чемпионата мира-2026 против Гаити (4:2).
27-летний марокканец забил гол и сделал голевую передачу в первом тайме, который завершился со счетом 2:2.
Сборная Марокко набрала 7 очков и финишировала на второй строчке в группе С. Команда Гаити потерпела три поражения в трех матчах и не вышла в плей-офф.
25 июн 01:00 Марокко — Гаити 4:2.
Изидор — вау: возможно, забил лучший гол чемпионата мира! Но гаитяне не удержали героическую ничью с Марокко.