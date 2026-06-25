Очоа оставили в запасе сборной Мексики в матче с Чехией

Вратарь сборной Мексики Гильерме Очоа был оставлен в запасе национальной команды на матч третьего тура групповой стадии финального турнира чемпионата мира-2026 со сборной Чехии.
Ранее главный тренер команды Джон Сатклифф говорил, что 40-летний голкипер сыграет с чехами.
Для Очоа этот чемпионат мира является шестым в карьере, однако он выходил на поле на турнирах в 2014, 2018 и 2022 годах. В 2006-м и 2010-м он только был в заявке.
До этого Очоа заявил, что завершит свою профессиональную карьеру после чемпионата мира-2026. На счету голкипера 153 матча за сборную Мексики.
25 июн 04:00 Чехия — Мексика 0:0.