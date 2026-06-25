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Хакими объяснил, за счет чего Марокко обыграла Гаити

Защитник сборной Марокко Ашраф Хакими прокомментировал победу над Гаити (4:2) в матче 3-го тура группового турнира чемпионата мира-2026.

Источник: Спорт-Экспресс

Защитник сборной Марокко Ашраф Хакими прокомментировал победу над Гаити (4:2) в матче 3-го тура группового турнира чемпионата мира-2026.

«Это была непростая игра, трудная. Мы начали матч не очень хорошо, но мы изменили свое мышление и усердно работали, чтобы вернуться в игру. Нам удалось победить благодаря тому, как мы атаковали. В перерыве мы хотели сосредоточиться на подборах. Мы не могли позволить сопернику расти в уверенности. Мы гордимся тем, что сделали, но теперь нам нужно хорошо восстановиться и подготовиться к тому, что будет дальше», — цитирует официальный сайт ФИФА Хакими.

Сборная Марокко набрала 7 очков и финишировала на второй строчке в группе С. Команда Гаити потерпела три поражения в трех матчах и не вышла в плей-офф.

25 июн 01:00 Марокко — Гаити 4:2.

Изидор — вау: возможно, забил лучший гол чемпионата мира! Но гаитяне не удержали героическую ничью с Марокко.