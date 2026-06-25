Минье: «Сборная Гаити была очень близка к тому, чтобы войти в историю на этом чемпионате мира»

Главный тренер сборной Гаити Себастьен Минье прокомментировал поражение от Марокко (2:4) в матче 3-го тура группового турнира чемпионата мира-2026.
«Мы были очень близки к тому, чтобы войти в историю на этом чемпионате мира. И даже если бы мы не выиграли, хотелось уйти с высоко поднятой головой. И это именно то, что мы сделали», — цитирует официальный сайт ФИФА Минье.
Сборная Марокко набрала 7 очков и финишировала на второй строчке в группе С. Команда Гаити потерпела три поражения в трех матчах и не вышла в плей-офф.
25 июн 01:00 Марокко — Гаити 4:2.
Изидор — вау: возможно, забил лучший гол чемпионата мира! Но гаитяне не удержали героическую ничью с Марокко.