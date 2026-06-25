Эль-Ханнус: «Иногда Марокко не хватало смирения, и мы расплачивались за это в матче с Гаити»

«Иногда нам не хватало смирения, и мы расплачивались за это. Сборная Марокко не была полностью вовлечена в единоборства, давали гаитянцам уверенность и позволили забить дважды. В перерыве тренер сказал нам, что нам нужно быть более агрессивными, выигрывать вторые мячи и придавать большую интенсивность нашей атакующей игре», — цитирует официальный сайт ФИФА Эль-Ханнуса.