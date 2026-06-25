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Эль-Ханнус: «Иногда Марокко не хватало смирения, и мы расплачивались за это в матче с Гаити»

Полузащитник сборной Марокко Биляль Эль-Ханнус прокомментировал победу над Гаити (4:2) в матче 3-го тура группового турнира чемпионата мира-2026.

Источник: Спорт-Экспресс

Полузащитник сборной Марокко Биляль Эль-Ханнус прокомментировал победу над Гаити (4:2) в матче 3-го тура группового турнира чемпионата мира-2026.

«Иногда нам не хватало смирения, и мы расплачивались за это. Сборная Марокко не была полностью вовлечена в единоборства, давали гаитянцам уверенность и позволили забить дважды. В перерыве тренер сказал нам, что нам нужно быть более агрессивными, выигрывать вторые мячи и придавать большую интенсивность нашей атакующей игре», — цитирует официальный сайт ФИФА Эль-Ханнуса.

Сборная Марокко набрала 7 очков и финишировала на второй строчке в группе С. Команда Гаити потерпела три поражения в трех матчах и не вышла в плей-офф.

25 июн 01:00 Марокко — Гаити 4:2.

Изидор — вау: возможно, забил лучший гол чемпионата мира! Но гаитяне не удержали героическую ничью с Марокко.