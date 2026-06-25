Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Миннесота» в гостях победила «Вашингтон», Косу набрала два очка

«Миннесота» на чужом паркете победила «Вашингтон» в матче регулярного чемпионата женской НБА — 78:76.

«Миннесота» на чужом паркете победила «Вашингтон» в матче регулярного чемпионата женской НБА — 78:76.

Самым результативным игроком встречи стала защитник «Вашингтона» Соня Ситрон — у нее 28 очков.

Российский форвард «Линкс» Анастастия Олаири Косу набрала два очка. Также у нее два подбора.

«Миннесота» (14−4) лидирует в таблице Западной конференции женской НБА. «Вашингтон» (8−8) идет на четвертом месте в Восточной конференции.

Женская НБА.

Регулярный чемпионат.

«Вашингтон» — «Миннесота» — 76:78 (24:19, 16:21, 18:10, 18:28).

В: Ситрон (28 очков), Ириафен (13 + 11 подборов), Остин (11 + 16 подборов).

М: Ховард (21 + 15 подборов), Майлс (21), Макбрайд (19).