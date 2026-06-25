«Чикаго» выбрал россиянина Ищенко под 56-м номером на драфте НБА

«Чикаго» выбрал российского атакующего защитника Всеволода Ищенко во втором раунде драфта НБА 2026 года под общим 56-м номером. «Буллз» получили права на этот пик от «Денвера» через «Миннесоту», «Финикс» и «Шарлотт».
В сезоне-2025/26 21-летний россиянин выступал за «Локомотив-Кубань». Его средние показатели в 40 матчах регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ — 8,7 очка, 4,5 подбора, 2,1 передачи и 1,3 перехвата. Также его признали лучшим молодым игроком лиги.
Церемония драфта НБА в этом году проходит на арене «Барклайс-центр» в Нью-Йорке. Первый раунд состоялся в ночь с 23 на 24 июня по московскому времени.
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