Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Чехия — Мексика: Чавес открыл счет на 55-й минуте

Сборная Мексики в Мехико играет со сборной Чехии в матче третьего тура групповой стадии финального турнира чемпионата мира-2026.

Сборная Мексики в Мехико играет со сборной Чехии в матче третьего тура групповой стадии финального турнира чемпионата мира-2026.

Счет на 55-й минуте открыл защитник мексиканской команды Матео Чавес.

25 июн 04:00 Чехия — Мексика 0:1.