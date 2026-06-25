Чехия — Мексика: Чавес открыл счет на 55-й минуте

Сборная Мексики в Мехико играет со сборной Чехии в матче третьего тура групповой стадии финального турнира чемпионата мира-2026.
Счет на 55-й минуте открыл защитник мексиканской команды Матео Чавес.
25 июн 04:00 Чехия — Мексика 0:1.
Сборная Мексики в Мехико играет со сборной Чехии в матче третьего тура групповой стадии финального турнира чемпионата мира-2026.
Сборная Мексики в Мехико играет со сборной Чехии в матче третьего тура групповой стадии финального турнира чемпионата мира-2026.
Счет на 55-й минуте открыл защитник мексиканской команды Матео Чавес.
25 июн 04:00 Чехия — Мексика 0:1.