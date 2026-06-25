Чехия — Мексика: Киньонес забил второй гол в ворота европейской команды

Сборная Мексики играет со сборной Чехии в матче третьего тура групповой стадии финального турнира чемпионата мира-2026.
На 61-й минуте нападающий мексиканцев Хулиан Киньонес сделал счет 2:0 в пользу своей команды.
25 июн 04:00 Чехия — Мексика 0:2.
Сборная Мексики играет со сборной Чехии в матче третьего тура групповой стадии финального турнира чемпионата мира-2026.
Сборная Мексики играет со сборной Чехии в матче третьего тура групповой стадии финального турнира чемпионата мира-2026.
На 61-й минуте нападающий мексиканцев Хулиан Киньонес сделал счет 2:0 в пользу своей команды.
25 июн 04:00 Чехия — Мексика 0:2.