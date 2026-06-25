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Очоа вышел на замену в матче шестого чемпионата мира в своей карьере

Вратарь сборной Мексики Гильерме Очоа вышел на замену в матче с Чехией в третьем туре групповой стадии финального турнира чемпионата мира-2026.

Вратарь сборной Мексики Гильерме Очоа вышел на замену в матче с Чехией в третьем туре групповой стадии финального турнира чемпионата мира-2026.

40-летний голкипер сменил 26-летнего Рауля Ранхеля.

Для Очоа этот чемпионат мира является шестым в карьере, однако он выходил на поле на турнирах в 2014, 2018 и 2022 годах. В 2006-м и 2010-м он только был в заявке.

Ранее голкипер сообщил, что завершит профессиональную карьеру после ЧМ-2026. За национальную команду он сыграл в 154 матчах.

25 июн 04:00 Чехия — Мексика 0:2.