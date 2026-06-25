Ищенко после драфта обменяли в «Даллас»

«Чикаго» обменял российского защитника Всеволода Ищенко в «Лейкерс», которые отправили игрока в «Даллас», сообщает инсайдер Шэмс Чарания. «Маверикс» заплатили деньги за 21-летнего россиянина.
В четверг, 25 июня, «Буллз» выбрали игрока «Локомотива-Кубань» во втором раунде под общим 56-м номером.
В сезоне-2025/26 Ищенко сыграл в 40 матчах регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ — 8,7 очка, 4,5 подбора, 2,1 передачи и 1,3 перехвата. Также его признали лучшим молодым игроком лиги.
«Чикаго» выбрал россиянина Ищенко под 56-м номером на драфте НБА.