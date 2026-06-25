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Итоги второго раунда драфта НБА 2026 года

В Бруклине на арене «Барклайс Центр» состоялась церемония второго раунда драфта НБА 2026 года.

В Бруклине на арене «Барклайс Центр» состоялась церемония второго раунда драфта НБА 2026 года.

Российский защитник «Локомотива-Кубань» Всеволод Ищенко был выбран «Чикаго» под общим 56-м номером. Он был единственным россиянином на драфте в этом году.

Второй раунд драфта НБА-2026.

31. «Нью-Йорк» — Брюс Торнтон (Университет штата Огайо).

32. «Мемфис» — Ричи Сондерс (Университет Бригама Янга).

33. «Бруклин» — Исайя Эванс (Университет Дьюка).

34. «Сакраменто» — Мелик Томас (Университет Арканзаса).

35. «Сан-Антонио» — Тревон Бразил (Университет Арканзаса).

36. «Клипперс» — Баба Миллер (Университет Цинциннати).

37. «Оклахома-Сити» — Райан Конвелл (Университет Луисвилла).

38. «Чикаго» — Брэйден Смит (Университет Пердью).

39. «Хьюстон» — Джек Кайил (Университет Альбы Берлина).

40. «Бостон» — Диллон Митчелл (Университет Сент-Джонса).

41. «Майами» — Отега Оуэ (Университет Кентукки).

42. «Сан-Антонио» — Джа’Коби Гиллеспи (Университет Теннесси).

43. «Бруклин» — Тайлер Билодо (UCLA).

44. «Сан-Антонио» — Малик Браун (Университет Дьюка).

45. «Сакраменто» — Эмануэль Шарп (Университет Хьюстона).

46. «Орландо» — Феликс Окпара (Университет Теннесси).

47. «Финикс» — Тайлер Никель (Университет Вандербилта).

48. «Даллас» — Тоби Лавал (Университет Вирджиния Тек).

49. «Денвер» — Брайс Хопкинс (Университет Сент-Джонса).

50. «Торонто» — Джейден Брэдли (Университет Аризоны).

51. «Вашингтон» — Изайя Нельсон (Университет Южной Флориды).

52. «Клипперс» — Анри Висаар (Университет Северной Каролины).

53. «Хьюстон» — Угонна Оньенсо (Университет Вирджинии).

54. «Голден Стэйт» — Ладжае Джонс (Университет Флориды).

55. «Нью-Йорк» — Ник Мартинелли (Северо-Западный университет).

56. «Чикаго» — Всеволод Ищенко («Локомотив-Кубань»).

57. «Атланта» — Нарсисс Нгой («Пуатье»).

58. «Нью-Орлеан» — Джарон Пьер-младший (Университет Саутерн Методист).

59. «Миннесота» — Трей Кауфман-Ренн (Университет Пердью).

60. «Вашингтон» — Малик Льюис («Сауф Ист Мельбурн»).