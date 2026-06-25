Итоги второго раунда драфта НБА 2026 года

В Бруклине на арене «Барклайс Центр» состоялась церемония второго раунда драфта НБА 2026 года.
Российский защитник «Локомотива-Кубань» Всеволод Ищенко был выбран «Чикаго» под общим 56-м номером. Он был единственным россиянином на драфте в этом году.
Второй раунд драфта НБА-2026.
31. «Нью-Йорк» — Брюс Торнтон (Университет штата Огайо).
32. «Мемфис» — Ричи Сондерс (Университет Бригама Янга).
33. «Бруклин» — Исайя Эванс (Университет Дьюка).
34. «Сакраменто» — Мелик Томас (Университет Арканзаса).
35. «Сан-Антонио» — Тревон Бразил (Университет Арканзаса).
36. «Клипперс» — Баба Миллер (Университет Цинциннати).
37. «Оклахома-Сити» — Райан Конвелл (Университет Луисвилла).
38. «Чикаго» — Брэйден Смит (Университет Пердью).
39. «Хьюстон» — Джек Кайил (Университет Альбы Берлина).
40. «Бостон» — Диллон Митчелл (Университет Сент-Джонса).
41. «Майами» — Отега Оуэ (Университет Кентукки).
42. «Сан-Антонио» — Джа’Коби Гиллеспи (Университет Теннесси).
43. «Бруклин» — Тайлер Билодо (UCLA).
44. «Сан-Антонио» — Малик Браун (Университет Дьюка).
45. «Сакраменто» — Эмануэль Шарп (Университет Хьюстона).
46. «Орландо» — Феликс Окпара (Университет Теннесси).
47. «Финикс» — Тайлер Никель (Университет Вандербилта).
48. «Даллас» — Тоби Лавал (Университет Вирджиния Тек).
49. «Денвер» — Брайс Хопкинс (Университет Сент-Джонса).
50. «Торонто» — Джейден Брэдли (Университет Аризоны).
51. «Вашингтон» — Изайя Нельсон (Университет Южной Флориды).
52. «Клипперс» — Анри Висаар (Университет Северной Каролины).
53. «Хьюстон» — Угонна Оньенсо (Университет Вирджинии).
54. «Голден Стэйт» — Ладжае Джонс (Университет Флориды).
55. «Нью-Йорк» — Ник Мартинелли (Северо-Западный университет).
56. «Чикаго» — Всеволод Ищенко («Локомотив-Кубань»).
57. «Атланта» — Нарсисс Нгой («Пуатье»).
58. «Нью-Орлеан» — Джарон Пьер-младший (Университет Саутерн Методист).
59. «Миннесота» — Трей Кауфман-Ренн (Университет Пердью).
60. «Вашингтон» — Малик Льюис («Сауф Ист Мельбурн»).