Ищенко — о выборе на драфте НБА: «Мечта моего детства начинает исполняться»

«Чувствую, что мечта моего детства начинает исполняться, но понимаю, что это только первый шаг — впереди еще очень много работы. Конечно, волновался. В какой-то момент уже подумал, что меня так и не задрафтуют, но вера все же оставалась. Оказалось, не напрасно. Я всю жизнь об этом мечтал, в такие моменты не до сна», — приводит пресс-служба краснодарского клуба слова Ищенко.