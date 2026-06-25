Ищенко — о выборе на драфте НБА: «Мечта моего детства начинает исполняться»

Атакующий защитник «Локомотива-Кубань» Всеволод Ищенко после выбора на драфте НБА 2026 года отметил, что впереди еще много работы. 21-летний россиянин был выбран «Чикаго», но в результате обмена через «Лейкерс» оказался в «Далласе».
«Чувствую, что мечта моего детства начинает исполняться, но понимаю, что это только первый шаг — впереди еще очень много работы. Конечно, волновался. В какой-то момент уже подумал, что меня так и не задрафтуют, но вера все же оставалась. Оказалось, не напрасно. Я всю жизнь об этом мечтал, в такие моменты не до сна», — приводит пресс-служба краснодарского клуба слова Ищенко.