Рабочая группа ЧМ-2026 в США ответила на обвинения сборной Ирана в задержке вылета на матч с Египтом

23 июня стало известно, что власти США разрешили сборной Ирана приехать в страну за два дня до матча чемпионата мира. Это решение было принято после того, как иранская сторона пригрозила подать жалобу в ФИФА — ранее иранцам было разрешено приезжать в США лишь накануне игры.