Источник: российским сборным U-15 разрешили сыграть на чемпионате мира

Бюро совета Международной федерации футбола (ФИФА) назначило Азербайджан страной-хозяйкой чемпионата мира и фестиваля ФИФА среди юношей и девушек до 15 лет.
«Первый розыгрыш будет открыт для юношеских команд всех национальных ассоциаций ФИФА, а второй турнир в 2027 году примет только женские команды. Развивая этот импульс, начиная с 2028 года все национальные ассоциации будут приглашаться к участию как с мужскими, так и с женскими командами до 15 лет в двух отдельных турнирах», — говорится в сообщении ФИФА.
Турнир-2026 состоится с 22 по 31 октября в Азербайджане.
По данным DPA, формулировка о допуске до участия в турнире всех членов ФИФА касается и России.
В то же время все российские сборные и клубные команды были отстранены от участия в международных соревнованиях в 2022 году. При этом Российский футбольный союз остается членом ФИФА.