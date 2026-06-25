Источник: российским сборным U-15 разрешили сыграть на чемпионате мира

«Первый розыгрыш будет открыт для юношеских команд всех национальных ассоциаций ФИФА, а второй турнир в 2027 году примет только женские команды. Развивая этот импульс, начиная с 2028 года все национальные ассоциации будут приглашаться к участию как с мужскими, так и с женскими командами до 15 лет в двух отдельных турнирах», — говорится в сообщении ФИФА.