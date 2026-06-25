Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Источник: российским сборным U-15 разрешили сыграть на чемпионате мира

Бюро совета Международной федерации футбола (ФИФА) назначило Азербайджан страной-хозяйкой чемпионата мира и фестиваля ФИФА среди юношей и девушек до 15 лет.

Бюро совета Международной федерации футбола (ФИФА) назначило Азербайджан страной-хозяйкой чемпионата мира и фестиваля ФИФА среди юношей и девушек до 15 лет.

«Первый розыгрыш будет открыт для юношеских команд всех национальных ассоциаций ФИФА, а второй турнир в 2027 году примет только женские команды. Развивая этот импульс, начиная с 2028 года все национальные ассоциации будут приглашаться к участию как с мужскими, так и с женскими командами до 15 лет в двух отдельных турнирах», — говорится в сообщении ФИФА.

Турнир-2026 состоится с 22 по 31 октября в Азербайджане.

По данным DPA, формулировка о допуске до участия в турнире всех членов ФИФА касается и России.

В то же время все российские сборные и клубные команды были отстранены от участия в международных соревнованиях в 2022 году. При этом Российский футбольный союз остается членом ФИФА.