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«Постепенно все возвращается, так будет и в других видах спорта. Люди в международных организациях начинают немного приходить в чувства». Колобков о снятии санкций с России

Бывший министр спорта РФ, олимпийский чемпион Павел Колобков считает, что российский спорт постепенно возвращается на международную арену.

Источник: Спортс‘’

Ранее Европейская конфедерация фехтования восстановила в своем составе членство Федерации фехтования России.

«Постепенно все возвращается, так будет происходить и в других видах спорта. Это правильно. Люди в международных организациях начинают немного приходить в чувства», — сказал Колобков «Матч ТВ».

"Это нормальное, правильное решение [европейской федерации]. Было сложно, ведь в Европе больше стран, которые настроены к нам отрицательно. Не федерации, а именно страны. Я победой не могу назвать — это возвращение к нормальности.

Вообще, во что превращают спорт, когда лишь несколько стран провели кампанию по санкциям — в культуре, науке, спорте. Сейчас, надеюсь, ситуация возвращается к нормальности. Это важное событие", — цитирует Колобкова ТАСС.