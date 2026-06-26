Лига наций. Япония сыграет с Ираном, Бразилия встретится с Италией, Сербия против Кубы и другие матчи

Лига наций.
Мужчины.
Гливице, Польша.
Китай — Аргентина — 17.30.
Бельгия — Германия — 21.00.
Любляна, Словения.
Украина — Канада — 17.30.
Бразилия — Италия — 21.00.
Орлеан, Франция.
Иран — Япония — 18.00.
Сербия — Куба — 21.30.
Турнирное положение: США — 5 побед — 1 поражение (15 очков), Япония — 5−0 (14), Словения — 5−1 (11), Украина — 4−2 (13), Бразилия — 4−1 (11), Польша — 4−2 (11), Италия — 3−3 (10), Сербия — 3−2 (9), Турция — 3−3 (9), Бельгия — 3−3 (9), Болгария — 3−3 (9), Франция — 3−3 (6), Германия — 2−3 (6), Канада — 1−4 (6), Иран — 1−5 (5), Китай — 1−5 (4), Аргентина — 1−4 (3), Куба — 0−6 (2).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей — московское.