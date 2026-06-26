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Лига наций. Япония сыграет с Ираном, Бразилия встретится с Италией, Сербия против Кубы и другие матчи

26 июня пройдут очередные матчи мужской Лиги наций по волейболу.

Источник: Спортс‘’

Лига наций.

Мужчины.

Гливице, Польша.

Китай — Аргентина — 17.30.

Бельгия — Германия — 21.00.

Любляна, Словения.

Украина — Канада — 17.30.

Бразилия — Италия — 21.00.

Орлеан, Франция.

Иран — Япония — 18.00.

Сербия — Куба — 21.30.

Турнирное положение: США — 5 побед — 1 поражение (15 очков), Япония — 5−0 (14), Словения — 5−1 (11), Украина — 4−2 (13), Бразилия — 4−1 (11), Польша — 4−2 (11), Италия — 3−3 (10), Сербия — 3−2 (9), Турция — 3−3 (9), Бельгия — 3−3 (9), Болгария — 3−3 (9), Франция — 3−3 (6), Германия — 2−3 (6), Канада — 1−4 (6), Иран — 1−5 (5), Китай — 1−5 (4), Аргентина — 1−4 (3), Куба — 0−6 (2).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей — московское.