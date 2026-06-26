Германия забила свой самый быстрый гол на чемпионате мира с 1934 года

Сборная Германии проиграла сборной Эквадора (1:2) в матче третьего тура групповой стадии финального турнира чемпионата мира-2026.
Счет в игре был открыт на 2-й минуте — отличился нападающий сборной Германии Лерой Сане.
Эпическая волевая победа Эквадора над Германией! Не сломался после спорного гола на 2-й минуте и вышел в 1/16.
Как сообщает Международная федерация футбола, Германия забила свой самый быстрый гол в матче чемпионата мира с 1934 года. Тогда в игре за третье место с Австрией на первой минуте отличился нападающий Эрнст Ленер.
В трех матчах групповой стадии ЧМ-2026 Германия забила 10 голов.