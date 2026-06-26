В группе E на ЧМ-2026 стали известны сразу три участника 1/16 финала: Германия вышла с первого места, Кот-д’Ивуар — со второго, Эквадор прошел дальше как одна из лучших третьих команд. Кюрасао покидает турнир.
Результаты третьего тура: Эквадор — Германия — 2:1, Кюрасао — Кот-д’Ивуар — 0:2.
Таблица группы E.
Место.
Сборная.
Очки.
Голы.
Разница.
1.
Германия.
6.
10−4.
+6.
2.
Кот-д’Ивуар.
6.
4−2.
+2.
3.
Эквадор.
4.
2−2.
0.
4.
Кюрасао.
1.
1−9.
−8.
По регламенту ЧМ-2026 в 1/16 финала проходят первые и вторые места из 12 групп, а также 8 лучших сборных из числа занявших третьи места.
Для определения лучших третьих мест критерии таковы:
— общее число очков;
— общая разница голов;
— общее число забитых голов;
— дисциплинарный рейтинг фейр-плей — меньшее число желтых и красных карточек;
— более высокий рейтинг ФИФА.
Таблица третьих мест после матчей группы E.
Место.
Группа.
Сборная.
Игры.
Очки.
Разница.
Голы.
1.
E.
Эквадор.
3.
4.
0.
2.
2.
B.
Босния и Герцеговина.
3.
4.
−1.
5.
3.
F.
Швеция.
2.
3.
0.
6.
4.
L.
Хорватия.
2.
3.
−1.
3.
5.
A.
Южная Корея.
3.
3.
−1.
2.
6.
D.
Парагвай.
2.
3.
−2.
2.
7.
J.
Алжир.
2.
3.
−2.
2.
8.
C.
Шотландия.
3.
3.
−3.
1.
9.
H.
Кабо-Верде.
2.
2.
0.
2.
10.
G.
Бельгия.
2.
2.
0.
1.
11.
K.
ДР Конго.
2.
1.
−1.
1.
12.
I.
Сенегал.
2.
0.
−3.
3.
Эквадор уже в 1/16 финала. Южноамериканцы выше Боснии, Кореи и Шотландии, которые уже завершили групповой этап, а третье место группы I не сможет набрать больше 3 очков.
На кого выходят команды группы E в плей-офф.
Германия сыграет с одной из третьих команд групп A, B, C, D или F. По текущим раскладам соперник немцев — Парагвай. А вот в? финала немцы, вероятно, встретятся с Францией.
Кот-д’Ивуар попадет на второе место группы I. Сейчас это Норвегия.
Эквадор, если текущая таблица третьих мест не изменится по набору групп, сыграет с победителем группы L — сейчас это Англия.
Вот как выглядят пары плей-офф прямо сейчас:
Германия (1E) — Парагвай (3D).
Франция (1I) — Швеция (3F).
ЮАР (2A) — Канада (2B).
Нидерланды (1F) — Марокко (2C).
Португалия (2K) — Гана (2L).
Испания (1H) — Австрия (2J).
США (1D) — Босния и Герцеговина (3B).
Египет (1G) — Корея (3A).
Бразилия (1C) — Япония (2F).
Кот-д’Ивуар (2E) — Норвегия (2I).
Мексика (1A) — Шотландия (3C).
Англия (1L) — Эквадор (3E).
Аргентина (1J) — Уругвай (2H).
Австралия (2D) — Иран (2G).
Швейцария (1B) — Алжир (3J).
Колумбия (1K) — Хорватия (3L).