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Германия сыграет с Францией уже в &frac16; финала? Эквадор в плей-офф попадет на Англию? Итоговые расклады группы Е

В группе E на ЧМ-2026 стали известны сразу три участника 1/16 финала: Германия вышла с первого места, Кот-д’Ивуар — со второго, Эквадор прошел дальше как одна из лучших третьих команд.

Источник: Спорт-Экспресс

В группе E на ЧМ-2026 стали известны сразу три участника 1/16 финала: Германия вышла с первого места, Кот-д’Ивуар — со второго, Эквадор прошел дальше как одна из лучших третьих команд. Кюрасао покидает турнир.

Результаты третьего тура: Эквадор — Германия — 2:1, Кюрасао — Кот-д’Ивуар — 0:2.

Таблица группы E.

Место.

Сборная.

Очки.

Голы.

Разница.

1.

Германия.

6.

10−4.

+6.

2.

Кот-д’Ивуар.

6.

4−2.

+2.

3.

Эквадор.

4.

2−2.

0.

4.

Кюрасао.

1.

1−9.

−8.

По регламенту ЧМ-2026 в 1/16 финала проходят первые и вторые места из 12 групп, а также 8 лучших сборных из числа занявших третьи места.

Для определения лучших третьих мест критерии таковы:

— общее число очков;

— общая разница голов;

— общее число забитых голов;

— дисциплинарный рейтинг фейр-плей — меньшее число желтых и красных карточек;

— более высокий рейтинг ФИФА.

Таблица третьих мест после матчей группы E.

Место.

Группа.

Сборная.

Игры.

Очки.

Разница.

Голы.

1.

E.

Эквадор.

3.

4.

0.

2.

2.

B.

Босния и Герцеговина.

3.

4.

−1.

5.

3.

F.

Швеция.

2.

3.

0.

6.

4.

L.

Хорватия.

2.

3.

−1.

3.

5.

A.

Южная Корея.

3.

3.

−1.

2.

6.

D.

Парагвай.

2.

3.

−2.

2.

7.

J.

Алжир.

2.

3.

−2.

2.

8.

C.

Шотландия.

3.

3.

−3.

1.

9.

H.

Кабо-Верде.

2.

2.

0.

2.

10.

G.

Бельгия.

2.

2.

0.

1.

11.

K.

ДР Конго.

2.

1.

−1.

1.

12.

I.

Сенегал.

2.

0.

−3.

3.

Эквадор уже в 1/16 финала. Южноамериканцы выше Боснии, Кореи и Шотландии, которые уже завершили групповой этап, а третье место группы I не сможет набрать больше 3 очков.

На кого выходят команды группы E в плей-офф.

Германия сыграет с одной из третьих команд групп A, B, C, D или F. По текущим раскладам соперник немцев — Парагвай. А вот в? финала немцы, вероятно, встретятся с Францией.

Кот-д’Ивуар попадет на второе место группы I. Сейчас это Норвегия.

Эквадор, если текущая таблица третьих мест не изменится по набору групп, сыграет с победителем группы L — сейчас это Англия.

Вот как выглядят пары плей-офф прямо сейчас:

Германия (1E) — Парагвай (3D).

Франция (1I) — Швеция (3F).

ЮАР (2A) — Канада (2B).

Нидерланды (1F) — Марокко (2C).

Португалия (2K) — Гана (2L).

Испания (1H) — Австрия (2J).

США (1D) — Босния и Герцеговина (3B).

Египет (1G) — Корея (3A).

Бразилия (1C) — Япония (2F).

Кот-д’Ивуар (2E) — Норвегия (2I).

Мексика (1A) — Шотландия (3C).

Англия (1L) — Эквадор (3E).

Аргентина (1J) — Уругвай (2H).

Австралия (2D) — Иран (2G).

Швейцария (1B) — Алжир (3J).

Колумбия (1K) — Хорватия (3L).