Пепе: «В плей-офф Кот-д’Ивуар постарается пройти как можно дальше»

«Это источник гордости и радости. Мы прошли в плей-офф, поэтому для народа Кот-д’Ивуара это является источником гордости. Мои два гола? Все это благодаря команде. В первом Ян проделал отличную работу, а во втором был великолепный пас от Ибры, поэтому все, что мне нужно было сделать, это забить. В плей-офф постараемся пройти как можно дальше, у нас есть игроки и качества, чтобы сделать это. Нам нужно оставаться сосредоточенными, отдохнуть и посмотреть, против кого мы будем играть», — цитирует пресс-служба ФИФА Пепе.