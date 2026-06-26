Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Нидерланды вышли вперед после автогола Схири на 3-й минуте матча с Тунисом

Сборная Нидерландов играет со сборной Туниса в матче третьего тура групповой стадии финального турнира чемпионата мира-2026.

Сборная Нидерландов играет со сборной Туниса в матче третьего тура групповой стадии финального турнира чемпионата мира-2026.

Счет был открыт на 3-й минуте после автогола полузащитника сборной Туниса Элье Схири.

26 июн 02:00 Тунис — Нидерланды 0:2.