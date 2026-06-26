Нидерланды вышли вперед после автогола Схири на 3-й минуте матча с Тунисом

Сборная Нидерландов играет со сборной Туниса в матче третьего тура групповой стадии финального турнира чемпионата мира-2026.
Счет был открыт на 3-й минуте после автогола полузащитника сборной Туниса Элье Схири.
26 июн 02:00 Тунис — Нидерланды 0:2.
Сборная Нидерландов играет со сборной Туниса в матче третьего тура групповой стадии финального турнира чемпионата мира-2026.
Сборная Нидерландов играет со сборной Туниса в матче третьего тура групповой стадии финального турнира чемпионата мира-2026.
Счет был открыт на 3-й минуте после автогола полузащитника сборной Туниса Элье Схири.
26 июн 02:00 Тунис — Нидерланды 0:2.