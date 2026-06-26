Фаэ — о выходе Кот-д’Ивуара в плей-офф ЧМ-2026: «Гордость — первое слово, которое приходит на ум»

«Гордость — первое слово, которое приходит на ум. Мы знали, что сможем это сделать, и знали, что это будет трудно. Мы сделали это. Вдобавок ко всему, финишировали вторыми. Счастливы и горды, но смотрим еще дальше. Собираемся хорошо отдохнуть перед нашим следующим матчем. Кот-д’Ивуар заслуживает этого, можем наслаждаться этим и можем праздновать сегодня вечером», — цитирует пресс-служба ФИФА Фаэ.