Нагельсманн после поражения от Эквадора: «Слишком много было импровизации»

«Мы должны усвоить, что после хорошего старта и быстрого гола мы можем играть более собранно, а не менять позиции слишком часто и хаотично. Слишком много было импровизации. Нам просто нужно быть более терпеливыми и сохранять структуру в расположении игроков. И если вдобавок к этому мы слишком часто теряем мяч, в какой-то момент это становится проблемой», — цитирует тренера ARD.