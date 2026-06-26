«Айнтрахт» продлил контракт с Тимоти Чэндлером до 2027 года

«Я в хорошей физической форме, здоров и по-прежнему чувствую себя в отличном состоянии. Убежден, что смогу и дальше помогать команде своим опытом на поле и за его пределами, и, прежде всего, внести свой вклад в возрождение духа “Айнтрахта”, — отметил Чендлер.