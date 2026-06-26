«Айнтрахт» продлил контракт с Тимоти Чэндлером до 2027 года

«Айнтрахт» на официальном сайте объявил о подписании нового контракта с защитником Тимоти Чендлером. 36-летний американец продлил соглашение с немецким клубом до 2027 года.
«Я в хорошей физической форме, здоров и по-прежнему чувствую себя в отличном состоянии. Убежден, что смогу и дальше помогать команде своим опытом на поле и за его пределами, и, прежде всего, внести свой вклад в возрождение духа “Айнтрахта”, — отметил Чендлер.
Чендлер выступает за «Айнтрахт» с 2014 года. На его счету 199 матчей за франкфуртскую команду, в которых он забил 10 голов и сделал 17 голевых передач.
В сезоне-2025/26 американский защитник провел на поле всего 10 минут, выйдя на замену в последнем туре Бундеслиги против «Штутгарта» (2:2).