Япония — Швеция: шведы на 37-й минуте заменили защитника Хина из-за травмы

Сборная Швеции заменила защитника Исака Хина в конце первого тайма в матче 3-го тура группового турнира чемпионата мира-2026 против Японии.
27-летний швед на 37-й минуте из-за повреждения не смог продолжить встречу и его заменили на Лукаса Бергвалля. Хин покидал поле при помощи врача и одного из запасных.
Игра проходит на арене «ЭйТи-энд-Ти Стэдиум» в Арлингтоне.
В группе F Япония сыграла вничью с Нидерландами (2:2) и победила Тунис (4:0), а Швеция победила Тунис (5:1) и проиграла Нидерландам (1:5).
26 июн 02:00 Япония — Швеция 0:0.