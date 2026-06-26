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Парагвай — Австралия: стартовые составы на матч чемпионата мира

Сборные Парагвая и Австралии назвали стартовые составы на матч 3-го тура группового турнира чемпионата мира-2026.

Сборные Парагвая и Австралии назвали стартовые составы на матч 3-го тура группового турнира чемпионата мира-2026.

Парагвай: Орландо Хиль, Густаво Веласкес, Омар Альдерете, Хуан Хосе Касерес, Густаво Гомес, Алехандро Майдана, Диего Гомес, Андрес Кубас, Матиас Галарса, Габриэль Авалос, Хулио Энкисо.

Австралия: Патрик Бич, Алессандро Чиркати, Джордан Бос, Азиз Бехич, Гарри Суттар, Лукас Херрингтон, Коннор Меткалф, Эйден О’Нилл, Джэксон Ирвайн, Кристиан Вольпато, Нестори Иранкунда.

Игра пройдет на стадионе «Левайс» в Санта-Кларе (штат Калифорния, США). Начало — в 05.00 по московскому времени.

После двух туров сборная Парагвая набрала 3 очка и занимает третье место в группе D, команда Австралии с 3 очками располагается на второй строчке.

26 июн 05:00 Парагвай — Австралия _:_