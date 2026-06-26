Нидерланды обыграли Тунис в матче чемпионата мира-2026

Сборная Нидерландов в американском Канзас-Сити победила сборную Туниса в матче третьего тура групповой стадии финального турнира чемпионата мира-2026 — 3:1.
26 июн 02:00 Тунис — Нидерланды 1:3.
Сборная Нидерландов в американском Канзас-Сити победила сборную Туниса в матче третьего тура групповой стадии финального турнира чемпионата мира-2026 — 3:1.
Сборная Нидерландов в американском Канзас-Сити победила сборную Туниса в матче третьего тура групповой стадии финального турнира чемпионата мира-2026 — 3:1.
26 июн 02:00 Тунис — Нидерланды 1:3.