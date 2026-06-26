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Определилась вторая пара плей-офф ЧМ-2026

Стала известная вторая пара плей-офф чемпионата мира по футболу — 2026.

Источник: Спорт-Экспресс

Стала известная вторая пара плей-офф чемпионата мира по футболу — 2026.

В пятницу, 26 июня, сборная Японии сыграла вничью со Швецией (1:1) и заняла второе место в группе F. Соперником азиатской команды по 1/16 финала будет Бразилия, которая заняла 1-е место в группе C.

Матч состоится в понедельник, 29 июня, в Хьюстоне.

В четверг, 25 июня, определилась первая пара плей-офф ЧМ-2026 — сборная ЮАР после победы над Кореей финишировала на втором месте в группе А и сыграет с Канадой в 1/16 финала.

Определилась первая пара плей-офф ЧМ-2026.