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Беккасесе — после выхода в плей-офф ЧМ-2026: «Дело не в том, что это значит для меня, это для эквадорцев»

Главный тренер сборной Эквадора Себастьян Беккасесе прокомментировал победу над Германией (3:1) в матче третьего тура групповой стадии финального турнира чемпионата мира-2026.

Главный тренер сборной Эквадора Себастьян Беккасесе прокомментировал победу над Германией (3:1) в матче третьего тура групповой стадии финального турнира чемпионата мира-2026.

«Дело не в том, что это значит для меня, это для эквадорцев. Игроки подарили им эту квалификацию. Пусть празднуют и наслаждаются», — цитирует аргентинского специалиста сайт Международной федерации футбола.

Эквадор занял третье место в таблице группы E (четыре очка после трех матчей) и второе — в рейтинге команд, занявших третьи места в других группах. Он обеспечил себе место в плей-офф ЧМ-2026.

Эпическая волевая победа Эквадора над Германией! Не сломался после спорного гола на 2-й минуте и вышел в 1/16.