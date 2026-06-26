США встретятся с Боснией и Герцеговиной в 1/16 финала ЧМ-2026

Сборная США после двух матчей групповой стадии ЧМ-2026 лидирует в таблице группы D (шесть очков). Босния и Герцеговина (четыре очка) стала третьей в группе B. Она идет на третьем месте в рейтинге команд, занявших третьи места в группах.