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Нидерланды попали на Марокко, Япония — на Бразилию, Швеция может сыграть с Францией. Итоги группы F ЧМ-2026

Сборная Нидерландов после победы над Тунисом (3:1) завершила групповой турнир на первом месте и в 1/16 финала сыграет с Марокко.

Источник: Спорт-Экспресс

Сборная Нидерландов после победы над Тунисом (3:1) завершила групповой турнир на первом месте и в 1/16 финала сыграет с Марокко. Ничья со Швецией (1:1) обеспечила Японии вторую строчку — она получила в соперники Бразилию. Швеция тоже остается на турнире: 4 очка и нулевая разница мячей уже вывели скандинавов в число лучших третьих команд.

По регламенту ЧМ-2026 в следующий раунд выходят первые и вторые места в группах, а также 8 из 12 лучших сборных из числа занявших третьи строчки.

Критерии в случае равенства очков у двух и более команд:

— очки в личных встречах;

— разница мячей в личных встречах;

— забитые мячи в личных встречах;

— общая разница мячей;

— общее число забитых мячей;

— меньшая сумма дисциплинарных баллов (желтая карточка — 1 балл, непрямая красная карточка — 3 балла, прямая красная — 4 балла, желтая и прямая красная — 5 баллов);

— место в рейтинге ФИФА.

Результаты матчей третьего тура группы F: Япония — Швеция — 1:1, Нидерланды — Тунис — 3:1.

Чемпионат мира-2026. Группа F.

И.

В.

Н.

П.

М.

О.

1. Нидерланды.

3.

2.

1.

0.

10−4.

7.

2. Япония.

3.

1.

2.

0.

7−3.

5.

3. Швеция.

3.

1.

1.

1.

7−7.

4.

4. Тунис.

3.

0.

0.

3.

2−12.

0.

— Нидерланды забрали первое место без дополнительных показателей. Победа над Тунисом позволила голландцам набрать 7 очков.

— Япония вышла в 1/16 финала напрямую. Ничья со шведами оставила азиатскую сборную второй: у нее 5 очков, у Швеции — 4.

— Швеция финишировала третьей, но не вылетела. У скандинавов 4 очка, нулевая разница голов и 7 забитых мячей. Сейчас это лучший показатель среди третьих мест.

— Тунис проиграл все матчи и завершил турнир. Даже победа в последнем туре уже не могла бы спасти африканскую сборную после поражений от Швеции и Японии.

Актуальный рейтинг третьих мест.

В 1/16 финала выйдут 8 из 12 сборных, занявших третье место в своей группе.

И.

В.

Н.

П.

М.

РМ.

О.

1.Швеция.

3.

1.

1.

1.

7−7.

0.

4.

2.Эквадор.

3.

1.

1.

1.

2−2.

0.

4.

3.Босния и Герцеговина.

3.

1.

1.

1.

5−6.

−1.

4.

4. Хорватия.

2.

1.

0.

1.

3−4.

−1.

3.

5. Южная Корея.

3.

1.

0.

2.

2−3.

−1.

3.

6. Алжир.

2.

1.

0.

1.

2−4.

−2.

3.

7. Парагвай.

2.

1.

0.

1.

2−4.

−2.

3.

8. Шотландия.

3.

1.

0.

2.

1−4.

−3.

3.

—.

9. Кабо-Верде.

2.

0.

2.

0.

2−2.

0.

2.

10. Бельгия.

2.

0.

2.

0.

1−1.

0.

2.

11. ДР Конго.

2.

0.

1.

1.

1−2.

−1.

1.

12. Сенегал.

2.

0.

0.

2.

3−6.

−3.

0.

Жирным выделены сборные, гарантировавшие место в 1/16 финала.

Критерии в случае равенства очков у двух и более команд:

— разница мячей;

— забитые мячи;

— меньшая сумма дисциплинарных баллов (желтые и красные карточки);

— место в рейтинге ФИФА.

На кого выходят команды группы F.

Победитель группы F сыграет со вторым местом группы C. Значит, Нидерланды выходят на Марокко.

Второе место группы F попадает на победителя группы C. Япония сыграет с Бразилией.

Третье место группы F зависит от общей таблицы третьих команд. Если брать расклад прямо сейчас, Швеция выходит на победителя группы I — Францию. Но после оставшихся матчей соперник шведов еще может измениться.

Как бы выглядела сетка плей-офф прямо сейчас.

Пары 1/16 финала, если бы групповой турнир завершился сейчас, выглядели бы так:

Германия — Парагвай.

Франция — Швеция.

ЮАР — Канада.

Нидерланды — Марокко.

Португалия — Гана.

Испания — Австрия.

США — Босния.

Египет — Южная Корея.

Бразилия — Япония.

Кот-д’Ивуар — Норвегия.

Мексика — Шотландия.

Англия — Эквадор.

Аргентина — Уругвай.

Австралия — Иран.

Швейцария — Алжир.

Колумбия — Хорватия.

Жирным выделены уже утвержденные пары.