Нидерланды попали на Марокко, Япония — на Бразилию, Швеция может сыграть с Францией. Итоги группы F ЧМ-2026

Сборная Нидерландов после победы над Тунисом (3:1) завершила групповой турнир на первом месте и в 1/16 финала сыграет с Марокко. Ничья со Швецией (1:1) обеспечила Японии вторую строчку — она получила в соперники Бразилию. Швеция тоже остается на турнире: 4 очка и нулевая разница мячей уже вывели скандинавов в число лучших третьих команд.