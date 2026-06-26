Нидерланды попали на Марокко, Япония — на Бразилию, Швеция может сыграть с Францией. Итоги группы F ЧМ-2026

Сборная Нидерландов после победы над Тунисом (3:1) завершила групповой турнир на первом месте и в 1/16 финала сыграет с Марокко. Ничья со Швецией (1:1) обеспечила Японии вторую строчку — она получила в соперники Бразилию. Швеция тоже остается на турнире: 4 очка и нулевая разница мячей уже вывели скандинавов в число лучших третьих команд.
По регламенту ЧМ-2026 в следующий раунд выходят первые и вторые места в группах, а также 8 из 12 лучших сборных из числа занявших третьи строчки.
Критерии в случае равенства очков у двух и более команд:
— очки в личных встречах;
— разница мячей в личных встречах;
— забитые мячи в личных встречах;
— общая разница мячей;
— общее число забитых мячей;
— меньшая сумма дисциплинарных баллов (желтая карточка — 1 балл, непрямая красная карточка — 3 балла, прямая красная — 4 балла, желтая и прямая красная — 5 баллов);
— место в рейтинге ФИФА.
Результаты матчей третьего тура группы F: Япония — Швеция — 1:1, Нидерланды — Тунис — 3:1.
Чемпионат мира-2026. Группа F.
И.
В.
Н.
П.
М.
О.
1. Нидерланды.
3.
2.
1.
0.
10−4.
7.
2. Япония.
3.
1.
2.
0.
7−3.
5.
3. Швеция.
3.
1.
1.
1.
7−7.
4.
4. Тунис.
3.
0.
0.
3.
2−12.
0.
— Нидерланды забрали первое место без дополнительных показателей. Победа над Тунисом позволила голландцам набрать 7 очков.
— Япония вышла в 1/16 финала напрямую. Ничья со шведами оставила азиатскую сборную второй: у нее 5 очков, у Швеции — 4.
— Швеция финишировала третьей, но не вылетела. У скандинавов 4 очка, нулевая разница голов и 7 забитых мячей. Сейчас это лучший показатель среди третьих мест.
— Тунис проиграл все матчи и завершил турнир. Даже победа в последнем туре уже не могла бы спасти африканскую сборную после поражений от Швеции и Японии.
Актуальный рейтинг третьих мест.
В 1/16 финала выйдут 8 из 12 сборных, занявших третье место в своей группе.
И.
В.
Н.
П.
М.
РМ.
О.
1.Швеция.
3.
1.
1.
1.
7−7.
0.
4.
2.Эквадор.
3.
1.
1.
1.
2−2.
0.
4.
3.Босния и Герцеговина.
3.
1.
1.
1.
5−6.
−1.
4.
4. Хорватия.
2.
1.
0.
1.
3−4.
−1.
3.
5. Южная Корея.
3.
1.
0.
2.
2−3.
−1.
3.
6. Алжир.
2.
1.
0.
1.
2−4.
−2.
3.
7. Парагвай.
2.
1.
0.
1.
2−4.
−2.
3.
8. Шотландия.
3.
1.
0.
2.
1−4.
−3.
3.
—.
9. Кабо-Верде.
2.
0.
2.
0.
2−2.
0.
2.
10. Бельгия.
2.
0.
2.
0.
1−1.
0.
2.
11. ДР Конго.
2.
0.
1.
1.
1−2.
−1.
1.
12. Сенегал.
2.
0.
0.
2.
3−6.
−3.
0.
Жирным выделены сборные, гарантировавшие место в 1/16 финала.
Критерии в случае равенства очков у двух и более команд:
— разница мячей;
— забитые мячи;
— меньшая сумма дисциплинарных баллов (желтые и красные карточки);
— место в рейтинге ФИФА.
На кого выходят команды группы F.
Победитель группы F сыграет со вторым местом группы C. Значит, Нидерланды выходят на Марокко.
Второе место группы F попадает на победителя группы C. Япония сыграет с Бразилией.
Третье место группы F зависит от общей таблицы третьих команд. Если брать расклад прямо сейчас, Швеция выходит на победителя группы I — Францию. Но после оставшихся матчей соперник шведов еще может измениться.
Как бы выглядела сетка плей-офф прямо сейчас.
Пары 1/16 финала, если бы групповой турнир завершился сейчас, выглядели бы так:
Германия — Парагвай.
Франция — Швеция.
ЮАР — Канада.
Нидерланды — Марокко.
Португалия — Гана.
Испания — Австрия.
США — Босния.
Египет — Южная Корея.
Бразилия — Япония.
Кот-д’Ивуар — Норвегия.
Мексика — Шотландия.
Англия — Эквадор.
Аргентина — Уругвай.
Австралия — Иран.
Швейцария — Алжир.
Колумбия — Хорватия.
Жирным выделены уже утвержденные пары.