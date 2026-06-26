Ги Стефан: «Сейчас я чувствую себя не на своем месте»

"Прежде всего, мои мысли сейчас с Дидье и его семьей. Он очень переживает из-за случившегося, да и кто бы не переживал? Сейчас я поддерживаю с ним тесный контакт. Я сделаю все возможное, чтобы эта сложная ситуация стала как можно более нормальной. В пятницу мы не будем с ним на связи, так как это день похорон.