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Сборная Нидерландов впервые в своей истории забила два гола в первые семь минут матча чемпионата мира

Сборная Нидерландов победила сборную Туниса (3:1) в матче третьего тура групповой стадии финального турнира чемпионата мира-2026.

Сборная Нидерландов победила сборную Туниса (3:1) в матче третьего тура групповой стадии финального турнира чемпионата мира-2026.

Как сообщает Международная федерация футбола, это был первый случай в 58 матчах сборной Нидерландов на чемпионатах мира, когда команда забила два гола в первые семь минут игры.

На 3-й минуте Нидерланды вышли вперед после автогола полузащитника сборной Туниса Элье Схири. На 7-й минуте нападающий европейской команды Брайан Бробби забил второй гол.

Форвард махачкалинского «Динамо» забил Нидерландам! Но Тунис все равно проиграл, а голландцы вышли на Марокко.