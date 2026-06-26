Турция — США: Трасти открыл счет на 3-й минуте

Сборная США играет со сборной Турции в матче третьего тура групповой стадии финального турнира чемпионата мира-2026.
Счет на 3-й минуте открыл защитник американской команды Остон Трасти.
26 июн 05:00 Турция — США 0:0.
Сборная США играет со сборной Турции в матче третьего тура групповой стадии финального турнира чемпионата мира-2026.
Сборная США играет со сборной Турции в матче третьего тура групповой стадии финального турнира чемпионата мира-2026.
Счет на 3-й минуте открыл защитник американской команды Остон Трасти.
26 июн 05:00 Турция — США 0:0.