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Турция — США: Гюлер сравнял счет

Сборная Турции играет со сборной США в матче третьего тура групповой стадии финального турнира чемпионата мира-2026.

Сборная Турции играет со сборной США в матче третьего тура групповой стадии финального турнира чемпионата мира-2026.

На 10-й минуте полузащитник турецкой команды Арда Гюлер забил гол и сравнял счет — 1:1.

26 июн 05:00 Турция — США 0:0.