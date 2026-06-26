Турция — США: Гюлер сравнял счет

Сборная Турции играет со сборной США в матче третьего тура групповой стадии финального турнира чемпионата мира-2026.
На 10-й минуте полузащитник турецкой команды Арда Гюлер забил гол и сравнял счет — 1:1.
26 июн 05:00 Турция — США 0:0.
Сборная Турции играет со сборной США в матче третьего тура групповой стадии финального турнира чемпионата мира-2026.
Сборная Турции играет со сборной США в матче третьего тура групповой стадии финального турнира чемпионата мира-2026.
На 10-й минуте полузащитник турецкой команды Арда Гюлер забил гол и сравнял счет — 1:1.
26 июн 05:00 Турция — США 0:0.