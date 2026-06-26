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Эланга: «Хотел победить в матче с Японией, но и одного очка было достаточно»

Нападающий сборной Швеции Антони Эланга прокомментировал ничью с Японией (1:1) в матче 3-го тура группового турнира чемпионата мира-2026.

Источник: Спорт-Экспресс

Нападающий сборной Швеции Антони Эланга прокомментировал ничью с Японией (1:1) в матче 3-го тура группового турнира чемпионата мира-2026.

«Я хотел победить сегодня, но думаю, что в конце концов одного очка было достаточно. И послушайте, я очень горжусь всей командой, особенно голкипером, который сегодня сыграл впервые на турнире. Думаю, он провел потрясающую игру», — цитирует официальный сайт ФИФА Элангу.

Шведы с 4 очками финишировали на третьей строчке вышли в плей-офф. Соперник по 1/16 финала определится позже.

26 июн 02:00 Япония — Швеция 1:1.

Япония и Швеция дружно вышли в плей-офф. Ничья устроила их обоих.