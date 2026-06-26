Эланга: «Хотел победить в матче с Японией, но и одного очка было достаточно»

«Я хотел победить сегодня, но думаю, что в конце концов одного очка было достаточно. И послушайте, я очень горжусь всей командой, особенно голкипером, который сегодня сыграл впервые на турнире. Думаю, он провел потрясающую игру», — цитирует официальный сайт ФИФА Элангу.